«Пятёрочка» открыла новый логистический комплекс в Оренбурге
РЦ «Оренбург Север» — это девятый распределительный центр территории «Волга», а его масштабы и объемы впечатляют.
Площадь помещения 32 000 кв. м, 6 зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, а также фруктов и овощей. Внутри — особый температурный режим, что позволяет продуктам сохранять свою первозданную свежесть.
Мощность: 220 тысяч коробов в сутки. Круглосуточный режим работы позволяет ежедневно совершать от 250 до 340 рейсов по доставке продуктов в магазины торговой сети «Пятёрочка» по всей области.
По сути, центр представляет собой крытый многофункциональный центр, куда поставщики привозят свою продукцию. Все в одном месте. Это позволяет быстрее реагировать на заказы, хранить больший объем запасов, обеспечивать бесперебойность поставок.
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