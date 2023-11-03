ГТЛК завершила поставку автобусов для Великого Новгорода в рамках нацпроекта БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила все 15 автобусов для Великого Новгорода в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Автобусы ЛиАЗ-529267, работающие на природном газе, переданы в лизинг новгородскому перевозчику ООО «Городское пассажирское автотранспортное предприятие».

Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Напомним, что в 2021 году ГТЛК передала в Великий Новгород в лизинг по программе 19 автобусов.

Всего с 2020 года ГТЛК поставила в 28 регионов более 1,7 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 01.10.2023 составил 30,2 млрд рублей, из которых 15,1 млрд рублей — это средства из федерального бюджета.





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