Стартовый комплекс на Восточном готовят к испытаниям с макетом «Ангара-НЖ»

Совместный расчет специалистов Космического центра «Восточный» и Космического центра «Южный» (филиалы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и других предприятий Госкорпорации «Роскосмос» установили грузовой металлический макет ракеты-носителя «Ангара» на пусковой стол.

© www.roscosmos.ru

Грузомакет, имитирующий ракету-носитель «Ангара», с помощью транспортно-установочного агрегата перевели в вертикальное положение, после чего установили в стартовое сооружение.

К грузовому макету будут подведены и пристыкованы коммуникации. Также расчету предстоит отработать все этапы перекладки и установки ракеты в стартовое сооружение перед началом комплексных испытаний с «Ангарой-НЖ» — полноразмерным конструкторско-технологическим электрозаправочным макетом ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Стартовый комплекс продолжают готовить к проведению совместных испытаний с «Ангарой-НЖ». Завершаются автономные испытания ряда технологических систем, которые будут задействованы при проведении комплексных испытаний.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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