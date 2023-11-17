В Якутии запущен новый судокорпусный цех Ленского объединённого речного пароходства

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В Жатае торжественно открыли судокорпусный цех Ленского объединённого речного пароходства, призванный обновлять судокорпусные детали. Объект имеет общую площадь 1296 квадратных метров. В следующем году в планах построить ещё один цех.

В новом цеху будут производить судокорпусные детали, то есть нишевую обшивку, кницы и другие наборы корпуса судна. Объект является частью программы по развитию Жатайского судоремонтного завода Ленского объединенного речного пароходства. Он построен на средства ЛОРП. В ближайших планах — строительство третьего цеха для Жатайского судоремонтного завода, благодаря чему будут введены дополнительные силы для модернизации завода.

«Сегодня мы сдаём очередной судокорпусной цех, который у нас в 1296 квадратных метров. Это уже второй цех, в прошлом году мы сдали механический цех. Отрадно, что этот толчок произошел. Ленское объединённое речное пароходство занимается и береговой инфраструктурой, у нас нет рынка ремонтных предприятий по нашему флоту, поэтому ремонтируем сами. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас был качественный и хороший ремонт у наших пароходов. Качественно сделанный пароход выйдет на рейс без поломок и проработает всю навигацию. Цех хороший и тёплый, здесь и все бытовые условия для работников», — сказал генеральный директор ЛОРП Сергей Ларионов.

«Действительно, в дальнейшем это прорыв для нашего предприятия. Все детали, которые мы создаём, намного будет эффективнее и будет использоваться в отрасли нашего предприятия. Большие силы были сюда затрачены, но Ленского объединённое речное пароходство с этим справится. Думаю то, что запустили этот цех сегодня в будущие года даст большую производительность в работе флота», — рассказал директор Жатайского судоремонтного завода Иван Игнашев.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

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