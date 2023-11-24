В Москве открыли площадку для производства беспилотных авиасистем

В индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).

Это первая подобная площадка в России для опытного и мелкосерийного контрактного производства. Здесь разработчикам предоставляют услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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В Центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Есть зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и зона химического оксидирования.

Также в составе ФЦ БАС создан Центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом, обобщением и распространением лучших практик.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами. Среди них — научно-производственное предприятие «Стрела». Компания создает опытное и серийное производство беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, а также платформ для их посадки.

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