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Авиация

Новейший отечественный робот-укладчик композитного волокна

роботробот © aex.ru

В Дмитровском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, генеральный директор «АэроКомпозит» — первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский и ректор Бауманки Михаил Гордин провели приемку новейшего отечественного робота-укладчика композитного волокна. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на Телеграм-канал «Заметки авиастроителей».

Роботизированный комплекс, предназначенный для автоматической укладки сухой углеродной ленты, будет использоваться при изготовлении композитного крыла самолета МС-21.

В сообщении отмечается, что ранее в московской лаборатории «АэроКомпозита» уже был запущен в промышленную эксплуатацию опытный образец робота-укладчика, который будет использоваться для создания конструкций меньших размеров, таких как элероны. Робот, разработанный МГТУ Баумана, будет применяться для создания лонжеронов и стрингеров.

В ближайшее время серийные образцы обоих роботов отправятся в Ульяновск, где будут трудиться над производством крыла новейшего лайнера.

По завершении приемки Михаил Гордин провел руководству ПАО «Яковлев» презентацию выполняемых университетом исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также продемонстрировал передовые научные разработки.

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Источник: https://www.aex.ru/news/2023/11/23/264414/

МС-21, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АэроКомпозит
  • SupersonicAir SupersonicAir
    24.11.2320:35:42

    Это великолепная новость!

    Слежу всегда за нашим авиастроением, но думаю, эта новость из разряда самых важных. Самостоятельно изготовить (уметь изготавливать в любых количествах) автомат для изготовления чёрных крыльев — это ультрасовременно и высокотехнологично. Мощнее кажется, чем даже создавать сами самолёты с чёрными крыльями. Это разряд Люкс) Может, немного преувеличиваю, но это словно как создать отечественный серийный фотолитограф на 7 нанометров.

        с победой, инженеры. Это очень круто!)

    Отредактировано: SupersonicAir~20:39 24.11.23
    #1272418
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