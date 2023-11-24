Новейший отечественный робот-укладчик композитного волокна

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В Дмитровском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский , генеральный директор «АэроКомпозит » — первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский и ректор Бауманки Михаил Гордин провели приемку новейшего отечественного робота-укладчика композитного волокна. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на Телеграм-канал «Заметки авиастроителей».

Роботизированный комплекс, предназначенный для автоматической укладки сухой углеродной ленты, будет использоваться при изготовлении композитного крыла самолета МС-21 .

В сообщении отмечается, что ранее в московской лаборатории «АэроКомпозита» уже был запущен в промышленную эксплуатацию опытный образец робота-укладчика, который будет использоваться для создания конструкций меньших размеров, таких как элероны. Робот, разработанный МГТУ Баумана, будет применяться для создания лонжеронов и стрингеров.

В ближайшее время серийные образцы обоих роботов отправятся в Ульяновск, где будут трудиться над производством крыла новейшего лайнера.

По завершении приемки Михаил Гордин провел руководству ПАО «Яковлев» презентацию выполняемых университетом исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также продемонстрировал передовые научные разработки.

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