На подводной лодке «Можайск» проекта 636.3 поднят Андреевский флаг
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на подводной лодке «Можайск» проекта 636.3, строящаяся для Тихоокеанского флота.
Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. «Варшавянки» считаются одними из самых бесшумных подлодок в мире. Все подлодки проекта 636.3, которые относятся к третьему поколению ДЭПЛ, оснащают крылатыми ракетами «Калибр».
Тактико-технические характеристики ДЭПЛ проекта 636.3:
|Длина
|74 метра
|Автономность плавания
|45 суток
|Предельная глубина погружения
|300 метров
|Дальность подводного плавания экономичной скоростью
|400 миль
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Дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой)
с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов
|7500 миль
|Количество торпедных аппаратов
|6
|Скорость подводного хода
|18 узлов
|Экипаж
|52 человека
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