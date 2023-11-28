На подводной лодке «Можайск» проекта 636.3 поднят Андреевский флаг

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на подводной лодке «Можайск» проекта 636.3, строящаяся для Тихоокеанского флота.

© paluba.media

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. «Варшавянки» считаются одними из самых бесшумных подлодок в мире. Все подлодки проекта 636.3, которые относятся к третьему поколению ДЭПЛ, оснащают крылатыми ракетами «Калибр».

© paluba.media

Тактико-технические характеристики ДЭПЛ проекта 636.3:

Длина 74 метра Автономность плавания 45 суток Предельная глубина погружения 300 метров Дальность подводного плавания экономичной скоростью 400 миль Дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов 7500 миль Количество торпедных аппаратов 6 Скорость подводного хода 18 узлов Экипаж 52 человека

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