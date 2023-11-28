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Производство

«Коломенский завод порошковой металлургии»: комплектующие для автомобилей УАЗ

«Коломенский завод порошковой металлургии» запустил в Коломне Московской области серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ.

 © frprf.ru

Первую партию поставят для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот».

Инвестиции в создание нового производства комплектующих превысили 130 млн рублей, из которых 72 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

«Приоритетное направление стартовавшего в 2020 году проекта — это запуск серийного производства трех типоразмеров звездочек распределительного вала. Эта задача должна быть полностью решена в 1 квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и ещё ряд комплектующих для автомобильной отрасли», — рассказал исполнительный директор ООО «Коломенский завод порошковой металлургии» Сергей Осипов.

 © frprf.ru

С помощью средств ФРП предприятие приобрело современное гидравлическое прессовое оборудование, что позволяет серьезно расширить линейку выпускаемой продукции и применять порошковую технологию. За счет собственных средств в рамках проекта приобретено оборудование для механической обработки и осуществлена подготовка производства звездочек привода газораспределительного механизма (ГРМ).

 © frprf.ru

Звездочка привода ГРМ — деталь механизма двигателя внутреннего сгорания, которая приводит в движение колеса автомобиля. До настоящего времени УАЗ использовал такие звездочки, изготовленные по технологии механической обработки. Такие детали уступают по качеству и более трудоемки в изготовлении, что сегодня является очень существенным фактором, влияющим на выбор поставщика.

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Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...ektuyushchikh-dlya-avtomobiley-uaz/

производство, двигателестроение, комплектующие ДВС, Коломенский завод порошковой металлургии, ФРП, Коломна
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.11.2315:09:52

    .До настоящего времени УАЗ использовал такие звездочки, изготовленные по технологии механической обработки. Такие детали уступают по качеству и более трудоемки в изготовлении,

    Типа, порошковая деталь качественнее механически выточенной? Что-то не верится. То, что механическая обработка более трудоёмкая — это понятно.

    #1272674
    • Jorjio774 Jorjio774
      28.11.2318:32:30

      Порошковая металлургия:

      Преимущеста

      -Возможность создания сплавов трудносплавляемых материалов или сплавов, которых другими способами создать трудно

      -Экономическая целесообразность применения порошковой металлургии. При данном способе производства, по сравнению с литьем и токарной обработкой, образуется гораздо меньше отходов

      -Высокая точность геометрических размеров за счет применения высокоточной оснастки при прессовании

      -При помощи порошковой металлургии возможно получение сплавов с более высоким комплексом механических свойств по сравнению с литьём

      -Высокая производительность процесса

      -Широкий, а главное регулируемый диапазон получаемых свойств

      Недостатки

      -Сравнительно высокая стоимость металлических порошков

      -Необходимость спекания в защитной атмосфере

      -Трудоёмкость изготовления изделий и заготовок больших размеров

      -Необходимость применения чистых исходных порошков

      -Сложность и трудоёмкость получения спеченных изделий в компактном (беспористом) состоянии

      От себя могу добавить, что для УАЗ-ов много нареканий было связано, именно, с точностью и качеством исполнения ЗМЗ-моторов и их комплектующих. Надеюсь, что это уйдёт в прошлое.

      #1272691
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