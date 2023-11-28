«Коломенский завод порошковой металлургии»: комплектующие для автомобилей УАЗ

«Коломенский завод порошковой металлургии» запустил в Коломне Московской области серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ.

© frprf.ru

Первую партию поставят для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот».

Инвестиции в создание нового производства комплектующих превысили 130 млн рублей, из которых 72 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

«Приоритетное направление стартовавшего в 2020 году проекта — это запуск серийного производства трех типоразмеров звездочек распределительного вала. Эта задача должна быть полностью решена в 1 квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и ещё ряд комплектующих для автомобильной отрасли», — рассказал исполнительный директор ООО «Коломенский завод порошковой металлургии» Сергей Осипов.

© frprf.ru

С помощью средств ФРП предприятие приобрело современное гидравлическое прессовое оборудование, что позволяет серьезно расширить линейку выпускаемой продукции и применять порошковую технологию. За счет собственных средств в рамках проекта приобретено оборудование для механической обработки и осуществлена подготовка производства звездочек привода газораспределительного механизма (ГРМ).

© frprf.ru

Звездочка привода ГРМ — деталь механизма двигателя внутреннего сгорания, которая приводит в движение колеса автомобиля. До настоящего времени УАЗ использовал такие звездочки, изготовленные по технологии механической обработки. Такие детали уступают по качеству и более трудоемки в изготовлении, что сегодня является очень существенным фактором, влияющим на выбор поставщика.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.