«АВТОВАЗ» начал выпуск автомобилей NIVA с двигателями «Евро-5»

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АО «АВТОВАЗ» начал выпуск автомобилей LADA NIVA Legend и LADA NIVA Travel в версии 2024 модельного года. Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту «Евро-5».

Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет LADA. Автомобили, соответствующие стандарту «Евро-5», прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т. д.

Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках NIVA после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний. АБС позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

АБС и эко-стандарт «Евро-5» доступны на всех комплектациях внедорожников LADA NIVA Travel и LADA NIVA Legend. Также на топ-версиях LADA Niva Travel стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес.

Рекомендованная розничная цена на LADA NIVA Legend 2024 модельного года составит от 927 500 рублей, на LADA NIVA Travel — от 1 215 500 рублей.

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