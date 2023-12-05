Районная больница в Челябинской области получила восемь новых машин скорой помощи

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Восемь новых и быстрых машин LADA Niva Legend 2023 года получила районная больница села Долгодеревенское Сосновского района. Совсем скоро автомобили будут использовать амбулаторно-поликлиническая служба. Сейчас оформляют документы, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Автомобили получили благодаря программе «Модернизация первичного звена». Новые машины — комфортные и тёплые, имеют плавный ход и высокую проходимость, что позволит сотрудникам скорой помощи выполнять работу в любую погоду.

— С гордостью могу сказать, что теперь автопарк больницы полностью обновлён, — заверил исполняющий обязанности главного врача районной больницы села Долгодеревенское Дмитрий Киреев. — Самый старый автомобиль в нашем гараже 2016 года выпуска.

Для улучшения качества оказания медицинских услуг в больницах нашего региона стараются обновлять оборудование и приобретать современные и качественные приборы. Например, в августе лаборатория Челябинского онконцентра получила новый биохимический анализатор . Особенность прибора в том, что он может проводить до 1200 анализов крови в час.

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