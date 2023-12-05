«СпецАгрегат» обновил оборудование для сборки аэродромных машин

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ООО «Завод «СпецАгрегат» (Миасс, Челябинская область) направило на техперевооружение цеха для сборки аэродромных машин нового поколения средства, оставшиеся в бюджете завода, благодаря налоговым льготам для участников национального проекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба Минпрома региона.

«Эта мера господдержки позволила нам инвестировать около 90 млн рублей в техническое перевооружение. Закупили 17 станков с ЧПУ для нового цеха, на участке сборки поставили слесарные верстаки, освободили пространство от излишних запасов, на полы нанесли разметку, выделив зоны сборки и размещения предназначенных для неё агрегатов и узлов», — пояснил генеральный директор ООО «

» Евгений Субачев, которого цитирует пресс-служба.

В частности, были приобретены лазерный, гибочный, вальцовочный, гибочно-фрезерный станки и станок плазменной резки. Это позволило заводу сократить издержки, в частности, за счет отказа от слуг сторонних поставщиков по гибке, вальцовке и лазерной резке. Также увеличились экономические показатели, скорость производства.

Как напоминает пресс-служба, цех, где обновлено оборудование, выпускает линейку машин для всесезонного обслуживания аэродромов.

Ранее сообщалось, что завод в этом году планировал запустить серийное производство импортозамещающих машин для всесезонного обслуживания аэродромов — подметально-продувочной, поливомоечной и плужно-щеточной с раздачей твердого реагента.

Спецтехника для обслуживания аэродромов — это совместный проект компании с Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ), в частности, инженеры вузов участвовали в конструировании новой линейки. Проект финансировался из федерального бюджета в рамках субсидии по постановлению N218 (субсидии на развитие кооперации российских вузов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств).

Также сообщалось, ООО «Завод «СпецАгрегат» — производитель спецтехники для обслуживания дорог и навесного специального оборудования, к 2024 году планирует увеличить объемы производства в сравнении с планом 2021 года в 2,5 раза — до 5 млрд рублей за счет расширения производственных мощностей в результате строительства нового корпуса, а также участия в нацпроекте по повышению производительности труда.

ООО создано в 2005 году, выпускает на базе шасси грузовых автомобилей и тракторов, в том числе, на базе шасси автомобилей «Урал», специальную технику для уборки дорог и аэродромов — снегоочистители шнекороторные и фрезернороторные, снегопогрузчики, всесезонные комбинированные дорожные машины.

По данным ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала предприятия принадлежит его гендиректору Субачеву.

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