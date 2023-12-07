Ростех импортозаместил софт для уникального 11-осевого робота-манипулятора

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Ижевское предприятие НИТИ «Прогресс», находящееся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработало импортозамещающее программное обеспечение для уникального роботизированного манипулятора. Написанный специалистами института софт позволит управлять механической «рукой», работающей в одиннадцати осях, в установках электронно-лучевой сварки собственного производства.

Разработка программного обеспечения была начата после отказа зарубежного партнера от сотрудничества. Новый софт позволяет добиться высокой точности управления антропоморфным манипулятором, он обеспечивает его работу с необходимой скоростью и заданной ориентацией электронно-лучевой пушки в пространстве.

«Специалисты „Прогресса“ применяют систему ЧПУ собственной разработки при изготовлении сложнейших установок электронно-лучевой сварки с роботом-манипулятором внутри вакуумной камеры. Больше в России такое оборудование не производит ни одно предприятие. Софт написан таким образом, что оператору для разработки программы работы станка не обязательно знать язык программирования, а достаточно просто задать точки, выбрать тип движения и наложить на это технологию. А система уже автоматически формирует коды и отправляет их в систему управления оборудованием», — сказал генеральный директор компании «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Решение НИТИ «Прогресс» позволило сохранить весь функционал установок электронно-лучевой сварки. Помимо возможности автоматически строить программу сварки через опорные точки без написания кода, это обеспечение строгой синхронизации между движением пушки и управлением параметрами электронного пучка, возможность задавать для различных участков сварочной траектории свои скорости, токи луча и токи фокусировки.

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