Реконструкция крупнейших в Европе очистных сооружений

Масштабное обновление Люберецких очистных сооружений в Москве запустили еще в 2013 году.

Началось все с устранения неприятных запахов. В целом количество таких выбросов за последние годы снизилось в 10 раз. Помимо общей модернизации, помогло внедрение разработки российских инженеров — плоских плавающих перекрытий.

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В 2013-2017 годах таким образом перекрыли первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы, приемные камеры, песколовки и илоуплотнители. Это радикально снизило выделение сероводорода.

Позже был построен блок механической очистки, реконструированы два блока биологической очистки и смонтирована 41 газоочистная установка для устранения неприятных запахов (теперь их 79). Также недавно ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Что в итоге улучшилось благодаря реконструкции:

Двухэтапное изъятие мусора из сточной воды повышает надежность работы комплекса механической очистки, увеличивает изъятие мусора до 96% и уменьшает трудозатраты на выполнение ремонтных работ.

Строительство аэротенков с применением технологий глубокого удаления азота и фосфора позволило достичь наилучшего качества очистки сточных вод.

Переход на технологию сгущения активного ила на центрифугах позволяет исключить фосфор из фугата (жидкости, удаляемой в процессе обезвоживания). Эта технология широко используется в Европе.

Строительство второго блока ультрафиолетового обеззараживания обеспечивает 100% обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водоприемники.

Энергоэффективные решения экономят до 13,5 тысячи мегаватт в год на процессах биологической очистки.

Среди технологических решений, которые применяются в России впервые:

Внедрение технологии ацидофикации — предварительное повышение концентрации органических соединений в сточной воде, необходимое для интенсификации биологического процесса глубокого удаления фосфора. В перспективе очистка возвратных потоков от фосфора . Это снизит вторичную нагрузку на сооружения, даст более глубокую очистку воды с получением товарного продукта в виде минерального экологического удобрения. А очистка возвратных потоков по технологии анаммокс (с использованием специфических бактерий) позволит повысить степень очистки сточных вод от соединений азота и снизить вторичную нагрузку по азоту до 30%. Переработка в биотопливо всего осадка сточных вод и полный отказ от его почвенной утилизации (безотходное производство).



Сегодня Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам и обеспечивают прием и очистку сточных вод СЗАО, СВАО и ВАО Москвы, а также городов Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы.

Это крупнейшие в Европе очистные сооружения производительностью 3 млн кубометров в сутки.

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