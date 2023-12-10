Липецкая область получила новые машины скорой помощи

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Медицинские учреждения Липецкой области получили 11 автомобилей скорой помощи класса «В».

Новые машины предназначены для работы бригад скорой помощи в малых городах и селах. Пополнение автопарка медицинских организаций позволит улучшить качество оказания помощи как жителям Липецкой области, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах.

Автомобили, в частности, передадут в Измалковский, Воловский, Добринский и Становлянский районы. Три машины предназначены для регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Автомобили хорошо оснащены и уже готовы к работе на вызовах.

В целом за пять лет областные власти купили для медорганизаций более 180 автомобилей. Индексацию зарплат водителям «скорых» планируют провести с 1 января 2024 года.

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