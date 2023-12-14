В Свердловской области открыли новую школу на 1200 мест

В Серове сегодня официально открыли новую школу — самую современную на севере Свердловской области. Заниматься в ней смогут 1275 детей.

В новой школе — 64 учебных кабинета, актовый зал и информационно-библиотечный центр. Здесь также есть два спортзала, тренажерный зал и стадион с площадками для волейбола и баскетбола.

https://vesti-u...3/12/13/213769/

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