Череповецкий СЗ построил три баржи проекта RBD 4608

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Череповецкий судостроительный завод построил девятую, десятую и одиннадцатую баржи проекта RBD 4608. Серия строится по заказу нашей компании «Шексна Шиппинг».

В настоящее время Северо-Западный филиал Российского Классификационного Общества завершил полностью техническое наблюдение за строительством девятой баржи данного проекта.

По данным пресс-службы предприятия, длина судна — 47 м, ширина — 8,44 м. Объемные трюмы и широкие палубы позволяют барже перевозить зерно, строительные материалы, лес, пиломатериалы, металлопрокат.

Сейчас на стапелях Череповецкого судостроительного завода продолжается строительство еще нескольких барж.

Все баржи предназначены для передвижения по Единой глубоководной системе европейской части России. В перспективе на Череповецком судостроительном заводе будут строить до 10-12 барж в год, а также буксиры-толкачи.

Планируется, что грузовой водный флот страны ежегодно будет пополняться новыми судами, сделанными на ТОСЭР «Череповец». Тем самым Череповец возвращает себе звание порта пяти морей и становится весомым северно-западным центром судостроения.

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