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Самолет МС-21 в ходе лётных испытаний впервые совершил автоматическую посадку по категории IIIA ИКАО. Самолет пилотировали лётчики-испытатели Олег Мутовин и Андрей Воропаев ✈️

Категория IIIA означает, что допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения менее 30 метров. Самолет, претендующий на получение IIIA категории, должен обеспечивать автоматическое управление вплоть до касания ВПП.

Данный полет открыл программу заводских испытаний системы автоматической посадки, за которыми последуют сертификационные — всего планируется выполнить порядка 100 полетов. Программные алгоритмы и комплексная система управления, обеспечивающие автоматическую посадку, изначально разработаны в России. В 2024 году продолжатся их испытания уже на МС-21 с российскими системами и агрегатами для получения категории IIIA на самолет в импортозамещенном облике.

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