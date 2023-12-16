Ход строительства Музея Мирового океана в Калининграде

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В новом корпусе Музея Мирового океана в Калининграде завершают тестирование аквариумов. Сейчас гидравлические испытания проходят два самых крупных резервуара.

Общий объём всех аквариумов превышает 1,1 тысячи кубометров. Один из них имеет глубину более восьми метров, сквозь другой проходит тоннель, изготовленный из специального акрилового стекла. В пресс-службе добавили, что также завершаются строительные работы в детском образовательном центре «ОКЕАНиЯ», который располагается в новом корпусе музея. Его готовность составляет 98%. Сейчас специалисты монтируют сантехнические приборы и готовятся к установке мебели. В лекционном зале образовательного центра специалисты встраивают интерактивные мультимедийные системы и расставляют кресла.

© www.skyscrapercity.com

© www.skyscrapercity.com

© www.skyscrapercity.com

«Лекторий станет особенным пространством. Здесь смонтированы 3D-панели с рельефным узором, напоминающим рисунок песчаных волн. Отделка одной из стен выполнена таким образом, что она сможет выполнять роль экрана, на который проецируется изображение», — отметила начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева.

Общая площадь «Планеты Океан» — девять тысяч квадратных метров. Новое здание представляет собой вытянутую композицию из трёх блоков, один из которых выполнен в виде стеклянного шара. Над входной зоной смонтировали навес в форме волны. Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство территории. На участке уже установили современную метеоплощадку, малые архитектурные формы, скамейки. Cтроительство комплекса «Планета Океан» в Калининграде намерены завершить к 300-летию Иммануила Канта.

© www.skyscrapercity.com

© www.skyscrapercity.com

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