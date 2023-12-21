Новости дорожного хозяйства

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Движение по почти 34 км первого пускового комплекса обхода Твери на М-11 «Нева» запустят в конце этого года. Строительная готовность объекта составляет около 95%.Сейчас завершаются основные работы по обустройству. Дорожники устанавливают барьерное ограждение, опоры освещения, дорожные знаки, монтируют элементы автоматизированной системы управления дорожным движением.Чтобы завершить работы уже в этом году, на объекте трудятся около 1900 человек, задействовано более 1000 единиц техники.

После старта движения по первому этапу обхода транзитный транспорт из Санкт-Петербурга сможет проехать в Бежецк и Ярославль без заезда в Тверь.

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В следующем году планируется завершить второй этап строительства объекта и открыть движение по всему обходу. Это обеспечит бесшовное скоростное автомобильное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом.

Участок дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае готов более чем на 20%

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Общая протяженность второго этапа дороги Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Пермского края — 92 км. Сейчас на участке ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству земляного полотна.

Строители произвели выемку 2,718 млн м³ грунта (71% от общего объема), а также выполнили устройство насыпи общим объемом порядка 2,131 млн м³ (43% от общего объема). Продолжается устройство основания из щебеночно-песчаной смеси — работы уже проведены в общей сложности на 26 км. Выполняются мероприятия по планировке и укреплению откосов, устройству водопропускных труб.

Мостовики возводят 19 искусственных сооружений, среди которых 7 мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — более 24 метров. На этом участке дороги будет две транспортные развязки для связи с существующей сетью местных дорог. Одна — на пересечении с дорогой Щучье Озеро — Явгильдино, вторая — с дорогой Голдыри — Орда — Октябрьский. Для удобства автомобилистов организуют две зеркальные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

Также планируется построить 10 экопереходов тоннельного типа. Как и для всех других подобных сооружений, находящихся на сети дорог Автодора, их расположение выбрано с учетом путей миграции диких животных. Это один из трех этапов масштабного строительства дороги Дюртюли — Ачит общей протяженностью 275 км.

Еще два участка проходят через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Автомагистраль Дюртюли — Ачит станет продолжением скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Завершить строительство планируется в 2024 году.

https://vk.com/gkavtodor?w=wall-53960402_53085

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