На Таймыре на терминале «Енисей» морского порта Диксон завершено строительство грузового причала

Компания «Северная звезда» (входит в Группу компаний «Русская энергия»), резидент Арктической зоны России (АЗРФ), завершила строительство причальной стенки первой очереди грузового причала на терминале «Енисей» морского порта Диксон на Таймырском полуострове.

© erdc.ru

Длина причала составляет — 129,4 метра. В настоящее время на причале продолжается сборка и монтаж судопогрузочной машины, которая в дальнейшем обеспечит погрузку угля на суда.

Строительство нового морского терминала на берегу Енисейского залива Карского моря является неотъемлемой частью реализуемого по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) проекта по освоению Сырадасайского угольного месторождения. В состав нового угольного терминала войдут грузовой причал, судопогрузочная машина, береговые объекты и соединительная дамба, по которой пройдет конвейерная линия. Новый терминал также будет являться частью инфраструктуры Северного морского пути.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.