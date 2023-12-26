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В Усть-Илимске завершено строительство целлюлозно-картонного комбината. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Площадь застройки — более 330 гектар. ⁣В состав целлюлозно-картонного комбината входят: ⁣древесно-подготовительный цех; склады; конвейеры и эстакады; станция сортирования щепы; варочно-промывочный цех; цех производства картона; шлифовальный цех; здание выпарного цеха; административно-бытовой корпус.⁣ Сырьём для производства является хвойная и лиственная целлюлоза высокого выхода, выработанная из технологической щепы хвойных и лиственных пород. Создано 375 рабочих мест. Старт проекту «Большой Усть-Илимск » был дан 21 июня 2018 года, основные строительные работы завершились летом 2023 года, а первый картон на самом современном целлюлозно-картонном комбинате России получен 17 июля 2023 года.

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