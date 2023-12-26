Лого Сделано у нас
Производство

В Усть-Илимске завершено строительство целлюлозно-картонного комбината

 © www.ogirk.ru

В Усть-Илимске завершено строительство целлюлозно-картонного комбината. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Площадь застройки — более 330 гектар. ⁣В состав целлюлозно-картонного комбината входят: ⁣древесно-подготовительный цех; склады; конвейеры и эстакады; станция сортирования щепы; варочно-промывочный цех; цех производства картона; шлифовальный цех; здание выпарного цеха; административно-бытовой корпус.⁣ Сырьём для производства является хвойная и лиственная целлюлоза высокого выхода, выработанная из технологической щепы хвойных и лиственных пород. Создано 375 рабочих мест. Старт проекту «Большой Усть-Илимск» был дан 21 июня 2018 года, основные строительные работы завершились летом 2023 года, а первый картон на самом современном целлюлозно-картонном комбинате России получен 17 июля 2023 года.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.ogirk.ru/2023/12/26/v-u...o-celljulozno-kartonnogo-kombinata/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Иркутская область, производство, промышленность, Илим, Усть-Илимск
  • Нет аватара termometrix
    26.12.2311:45:04

    + Крупное предприятие!

    #1274622
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.12.2314:46:09

      Целый комбинат — в такой очень нужной области промышленности и в таком очень подходящем регионе страны!!!

      Конец года балует хорошими новостями!

      Как в советское время — на 7 ноября или … в конце года тоже    

      #1274642
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,