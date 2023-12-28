В Белебеевском районе Башкирии открыт новый швейный цех «Спецпром»

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Производство «Спецпром» по выпуску спецодежды заработало в поселке Приютово Белеевского района.

Первую пробную партию для нефтяных компаний начали производить в августе этого года.

Инвесторы закупили современное оборудование, часть швейных машин приобрели в лизинг. В результате реализации проекта появилось 20 новых рабочих мест.

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