Итоги развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2023 году

В этом году Москва укрепила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Сейчас доля ННЭ столицы составляет около 17%. Промышленные товары экспортируют более чем в 145 стран. А объем экспорта в дружественные страны увеличился на 30%.

© www.sobyanin.ru

22% ННЭ Москвы — продукция машиностроения . Товары этой категории поставляют в Беларусь, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет.

. Товары этой категории поставляют в Беларусь, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет. 20% экспорта составляет продукция металлургии .

. Продукция химической промышленности (пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы) — 18% экспорта. Ее закупают Бразилия, Беларусь, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика.

(пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы) — 18% экспорта. Ее закупают Бразилия, Беларусь, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика. Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности — 4% - продают в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан.

— 4% - продают в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан. Также предприятия Москвы продают за границу лекарственные средства, бытовую химию, косметическую продукцию, полиграфическую продукцию.

Несмотря на введенные в 2022 году санкции, производители смогли нарастить экспорт, прежде всего за счет увеличения товарооборота дружественными странами. Объем ННЭ московской продукции в них за три квартала 2023 года вырос на более чем 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Параллельно компании стали выходить и на новые рынки, при этом некоторые и вовсе впервые вышли на экспорт в Сенегал, Иран, Египет, Саудовскую Аравию и Туркменистан. Активно ведется работа по поставкам отечественного RFID-оборудования в страны Северной Африки и Ближнего Востока, а в Иран — оборудования, предназначенного для автоматического предупреждения пожара.

© www.sobyanin.ru

Такой результат стал возможен благодаря системе поддержки московской промышленности, включающую не только механизмы финансирования и кредитования, но и организацию площадок для диалога между потенциальными бизнес-партнерами.

Например, экспортным центром «Моспром» за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, во время которых экспортеры провели более 2,4 тыс. бизнес-встреч. Для многих компаний такие встречи оказались полезными и позволили расширить номенклатуру поставок.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.