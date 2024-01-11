В 2023 году столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020»

© mos.ru

За 2023 год столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Ими полностью укомплектовали Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

Парк Кольцевой и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро полностью состоит из поездов серии «Москва-2020». Они позволяют справляться с высоким пассажиропотоком благодаря межвагонным переходам и широким дверными проемам, в которых могут разойтись два человека. Сориентироваться пассажирам помогают широкие наддверные табло, новые консольные экраны под потолком и внешние дисплеи. С их помощью можно, не заходя в поезд, узнать, до какой станции едет поезд. Это особенно полезно на БКЛ, где из-за вилочного движения составы следуют как до станции «Деловой центр», так и по основным путям линии.

До 2018 года на Калужско-Рижской линии курсировали составы прошлого поколения номерного типа. В декабре 2023-го линию на 100 процентов укомплектовали составами современных серий. Теперь пассажиров оранжевой ветки перевозят поезда, оборудованные широкими дверьми с системой противозажатия, мощными климатическими системами с возможностью обеззараживания воздуха и наддверными табло с информацией о станциях.

В числе таких поездов «Ока» — в них впервые начали устанавливать системы обеззараживания воздуха, «Москва» — первый серийный состав со сквозным проходом и USB-зарядками и «Москва-2020» — самый инновационный и комфортный тип вагонов.

Поезда «Москва-2020» производят на подмосковном заводе в Мытищах. Благодаря сервисной кампании производителя они обслуживаются на протяжении всего срока службы — около 30 лет.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.