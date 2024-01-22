В Москве началась тестовая обкатка электрички «Иволга 4.0»

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Новый электропоезд «Иволга 4.0», созданный на Тверском вагоностроительном заводе, начал проходить тестовую обкатку без пассажиров. Проверка всех систем электрички проводится на участке между Нахабино и Волоколамском, сообщает Департамент транспорта Москвы.

В ходе обкатки проверяется надежность работы систем, механического, электрического и пневматического оборудования.

Главная особенность новой «Иволги» для пассажиров — наличие трех дверей в пассажирских вагонах. Также для электрички разработан новый дизайн как самого вагона, так и его интерьеров. Внутри имеются зарядки для гаджетов, включая электросамокаты, а также площадки для перевозки велосипедов.

Напомним, серийное производство электропоездов «Иволга 4.0» началось на Тверском вагоностроительном заводе в конце декабря минувшего года. Поезда на 97% изготовлены из отечественных комплектующих, способны развивать скорость до 160 км/ч.

К концу 2024 года московские власти намерены обновить парк поездов на так называемом третьем центральном диаметре (D3), к концу 2025-го — на четвертом (D4).

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