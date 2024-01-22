В Москве началась тестовая обкатка электрички «Иволга 4.0»
Новый электропоезд «Иволга 4.0», созданный на Тверском вагоностроительном заводе, начал проходить тестовую обкатку без пассажиров. Проверка всех систем электрички проводится на участке между Нахабино и Волоколамском, сообщает Департамент транспорта Москвы.
В ходе обкатки проверяется надежность работы систем, механического, электрического и пневматического оборудования.
Главная особенность новой «Иволги» для пассажиров — наличие трех дверей в пассажирских вагонах. Также для электрички разработан новый дизайн как самого вагона, так и его интерьеров. Внутри имеются зарядки для гаджетов, включая электросамокаты, а также площадки для перевозки велосипедов.
Напомним, серийное производство электропоездов «Иволга 4.0» началось на Тверском вагоностроительном заводе в конце декабря минувшего года. Поезда на 97% изготовлены из отечественных комплектующих, способны развивать скорость до 160 км/ч.
К концу 2024 года московские власти намерены обновить парк поездов на так называемом третьем центральном диаметре (D3), к концу 2025-го — на четвертом (D4).
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