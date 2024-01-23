Начата заливка бетона в основание четвёртого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

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23 января начата заливка фундамента четвёртого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Таким образом, дан старт строительству нового блока «Эль-Дабаа».

Это последний блок АЭС «Эль-Дабаа», который возводится в Египте с помощью России.

Проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется Государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского Межправительственного соглашения от 2015 года.

Станция расположена на берегу Средиземного моря в 300 километрах от Каира.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает.

В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет её работы. В рамках ещё одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

© atomic-energy.ru

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