В Свердловской области открыта новая линия по производству полиэтиленовых труб большого диаметра

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Полиэтиленовые трубы большого диаметра для магистральных водопроводов со сроком службы 50 лет будут выпускать в Заречном. Старт работе новой производственной линии на заводе «ИнПластПолимер» 23 января дан в Свердловской области .

Компания «ИнПластПолимер» специализируется на выпуске полиэтиленовых труб для газоснабжения, питьевого водоснабжения, прокладки электрокабеля, безнапорных спиральновитых труб для водоводов. На новой линии будут выпускать напорные трубы из полиэтилена диаметром 1,2 метра для подачи воды от теплоэлектроцентралей до городов.

Установленное оборудование позволит выпускать 8 тысяч тонн продукции в год. В рамках проекта создано 20 рабочих мест. Инвестиции составили 100 миллионов рублей. Первые поставки магистральных труб планируются в города Урала и Сибири.

«Полиэтилен очень прочный материал, он выдерживает серьёзный напор за счёт способности растягиваться. При скачке давления, гидроударе, когда стальная труба лопнет, пластиковая лишь набухнет, а после вернется к прежним размерам. Пластиковые трубопроводы не подвержены коррозии, в них не появляется органика, они не выделяют запаха. Они служат не менее 50 лет и выдерживают морозы до минус 60 градусов», — рассказал управляющий «ИнПластПолимер» Андрей Лялин.

Работу предприятия и запуск новой линии курирует Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. «ИнПластПолимер» участвует в его программе «Региональные чемпионы», это гарантирует заводу всестороннюю помощь со стороны государства. Так, с поддержкой Агентства компания стала экспонентом на стенде Свердловской области на выставке ИННОПРОМ-2023.

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