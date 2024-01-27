В ДонГТУ заработал инжиниринговый центр

© storage.lug-info.com

Молодые учёные Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) помогают производителям ЛНР заместить импортные детали.

В начале января в университете начался запуск инжинирингового центра станкоинструментального обеспечения машиностроительного производства. Высокотехнологичное оборудование приобретено при помощи Министерства науки и высшего образования и Министерства промышленности и торговли России.

Спектр функций площадки включает в себя обратный инжиниринг — исследование устройства для определения его схемы и принципа работы; восстановление деталей с высокой точностью; неразрушающий контроль проверки качества деталей.

«Это современные станки с ЧПУ (числовым программным управлением). <…> Смысл лаборатории в том, что если мы имеем что-то импортного производства, не знаем, как оно устроено, то обратный инжиниринг делает чертежи. <…> Эта работа, конечно, направлена на импортозамещение. Допустим, на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) большое количество оборудования компании Siemens. Чертежей того, что находится внутри самого оборудования, нет. Мы спокойно можем сделать техническую составляющую, по которой можно ремонтировать и производить замену определенных частей, которые выходят из строя для предприятия», — рассказал ректор.

ДонГТУ уже заключил договор на оказание научно-технических услуг с Центральным конструкторским бюро машиностроения «Донец», ведётся подготовка соглашения с Алчевским металлургическим комбинатом. Площадка способна сотрудничать с производителями системно.

«АМК нужно изготовить определенные форсунки, очень точные, они связаны с конверторным производством. Мы в своем инжиниринговом центре можем это сделать. Также есть проблема износа поверхностей (деталей). Для восстановления сначала требуется наплавка, потом обработка. Для этого у нас тоже есть возможности», — добавил Вишневский.

Как отметил руководитель вуза, посредством участия в этой работе студенты и аспиранты вовлечены в научную деятельность, решение технологических задач и развитие отечественной промышленности.

Проректор по научной работе ДонГТУ Евгений Смекалин добавил, что инжиниринговый центр готов к сотрудничеству с предприятиями не только ЛНР, но и других субъектов России.

«Не имеет значения, где располагается производство. Сейчас век технологий. Можно связаться дистанционно, передать чертежи в электронном виде и так же отправить результат», — сказал он.

Полный ввод оборудования в эксплуатацию планируется в марте.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.