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Город расположен на берегах Енисея, который считается природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Расстояние от Москвы — около 3300 км, время отличается на 4 часа. Это самый большой город на Енисее, один из самых старых в Сибири и самый восточный миллионник в России. Красноярский край занимает второе место по площади среди регионов РФ, уступая только Якутии.

Красноярск основали в 1628 году — в 2028 году город будет отмечать 400-летний юбилей. За эти годы Красноярск вырос из казацкой крепости в большой современный город. Архитектура здесь формировалась не одно столетие — можно увидеть здания разных эпох. Многие дома считаются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия.

В Красноярске много уникального — здесь построена самая длинная лестница в России, единственный судоподъёмник в стране поднимает суда весом до 1500 тонн по рельсовому пути с самой большой в мире шириной колеи. Вокруг — горы, в черте города есть горнолыжные комплексы. Неподалёку расположен национальный парк «Столбы» со скалами причудливой формы, а Енисей в районе Красноярска не замерзает, несмотря на настоящие сибирские морозы.

1. Зимой в городе бывает по-сибирски холодно — иногда температура опускается до -40 °С, а самый холодный день был в 1931 году — тогда зафиксировали -53,8 °С. Тем более удивительно, что Енисей в районе Красноярска не замерзает — круглый год здесь остаётся полынья длиной более 180 км. Всё дело в особенностях работы ГЭС — вода с турбин попадает в реку с температурой около +4 °С и лёд образуется уже за пределами города.

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2. Первая крепость на месте будущего Красноярска появилась в 1628 году. Чуть позже построили большой острог, затем его преобразовали в уездный город. В 1773 году пожар уничтожил практически весь город — осталось только 30 домов. В первой половине XIX века Красноярск на время стал столицей золотой лихорадки в Сибири — тогда старатели неорганизованно добывали золото, по всему региону и даже в самом городе. Например, на реке Бугаче, Афонтовой горе, в национальном парке «Столбы».

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3. В 2012 году Красноярск стал городом-миллионником — самым восточным в России. В 2019 году здесь проводили всемирную зимнюю Универсиаду — спортивные соревнования для студентов и молодёжи. Это была первая зимняя Универсиада в России. Ещё в начале 1970-х начали планировать строительство метро, но несколько раз проект останавливали. Работы возобновили в 2021 году. К 2026 году обещают запустить подземку.

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4. Часовня Параскевы Пятницы стоит на вершине Караульной горы. Раньше здесь было языческое капище, затем на этом месте казаки построили сторожевую вышку. В 1805 году один из городских купцов воздвиг здесь часовню — в память о своём счастливом спасении из водоворота на речном пороге. На площадке часовни часто работал над своими этюдами знаменитый художник Василий Суриков, а в августе 1887 года великий русский учёный, изобретатель радио Александр Попов наблюдал здесь солнечное затмение.

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5. Коммунальный мост в Красноярске на момент строительства был самым длинным в Азии. Мост соединяет части города на берегах Енисея и проходит через остров Отдыха по специальной дамбе. Общая длина моста — 2500 метров.

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6. Мост построили в 1961 году. Строители получили Ленинскую премию за применение новых технологий — замыкания арок без страховочных опор, на плаву. Благодаря этой технологии, мост внесли в справочник Юнеско «Мостостроение мира».

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7. Этот мост был изображён на 10-рублёвой купюре.

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8. Здание администрации Красноярска необычное — к нему пристроен Красноярский Биг-Бен. Раньше часы выглядели как обычное электронное табло, затем башню надстроили, а в 2001 году установили 4 стрелочных циферблата диаметром по 6,5 метров.

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9. Услышать бой курантов можно каждые полчаса.

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10. Театральная площадь. Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Раньше площадь называлась Староострожной, но после строительства первого, ещё деревянного театра, она сразу стала Театральной. В советские годы на площади был стадион, затем её восстановили и назвали в честь 350-летия города. С 2005 года площадь снова стала Театральной.

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11. Скульптура Аполлона перед зданием оперного театра.

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12. Улица Вейнбаума в Красноярске. Названа в честь революционера, который участвовал в становлении советской власти в Сибири.

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13. Красноярский краевой краеведческий музей считается одним из крупнейших в России. Музей работает с 1889 года. Здание начали строить в 1914 году, но из-за начала Первой мировой войны работы остановились и в будущем музее располагались казармы и госпиталь. Затем был пожар, восстановление — в итоге музей переехал в новое здание только в 1930 году. Фонды музея насчитывают более 700 тысяч единиц хранения — это крупнейшее музейное собрание за Уралом.

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14. Органный зал и католическая церковь Преображения Господня. Первое здание католического храма построили в 1857 году. Оно было деревянным, поэтому со временем обветшало — и в 1911 году построили новый костел. В советское время здание передали радиокомитету, здесь работала студия звукозаписи. В 1982 году в храме установили орган и открыли органный зал Красноярской филармонии. Это духовой орган, который чешские мастера изготовили с учётом параметров зала. Орган доставили в Красноярск по частям и собрали на месте.

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15. На проспекте Мира в Красноярске сосредоточено больше всего исторических зданий и памятников города. Улица появилась после пожара, когда город начали отстраивать заново. Тогда план города разрабатывали с нуля и улица стала линейным центром, «парадным коридором», который связывал Старобазарную и Новособорные площади. Изначально улица называлась Большая, затем её переименовали в Воскресенскую, Советскую. В 1937 году она стала Проспектом Сталина и, наконец, проспектом Мира.

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16. Есть две версии происхождения названия города. Одни считают, что Красный Яр произошло от фразы «красивый берег». Другие — что крепость там назвали из-за крутого берега и оттенка грунта на склоне.

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17. Драматический театр имени А. С. Пушкина.

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18. Покровский Кафедральный собор в Красноярске построили в 1795 году — это старейшее из сохранившихся зданий в городе. До его постройки церковь возводили трижды в разных местах. В советское время в здании располагались скульптурные мастерские, но в 1990 года церковь вернули верующим и она стала кафедральным собором Красноярской епархии.

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19. Речной вокзал в Красноярске построили в стиле сталинский ампир в 1952 году. Модель вокзала получила серебряную медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Со временем речные перевозки стали менее востребованы и здание речного вокзала продали. В 2008 году новые владельцы начали ремонт, но оказалось, что компания внесла слишком существенные изменения — затронула несущие конструкции, изменила кладку, перила, установила остекление в галереях левого крыла. На компанию даже завели дело за повреждение объекта культурного наследия.

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20. Пароход-музей Святитель Николай. Этот грузопассажирский речной пароход построили в 1886 году. В своё время пароход был самым быстроходным судном на Енисее. А стал известен он тем, что в 1891 году на нём прибыл в Красноярск будущий император Николай II, а в 1897 году этот же пароход доставлял В. И. Ленина и его соратников к месту ссылки. В 1927 году пароход переоборудовали в баржу, а в 1960 списали и отправили на кладбище кораблей. Но в 1970 судно восстановили и развернули экспозицию, посвящённую жизни Ленина в ссылке.

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21. Благовещенский женский монастырь.

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22. Стрелка — исторический центр красноярска. Именно здесь отряд казаков в 1628 году основал крепость Красный Яр. Стрелка — потому что так раньше называли место впадения одной реки в другую.

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23. Высотная доминанта района — недостроенное здание КАТЭКа. Это самый известный долгострой Красноярска — работы начали ещё в 1983 году.

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24. Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске иногда называют «Музей на Стрелке» или «КИЦ». Это крупнейшая в Сибири выставочная площадка.

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25. Виноградовский мост — пешеходный мост через протоку Енисея. Мост назвали в честь руководителя мостоотряда.

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26. Местные иногда называют Виноградовский мост просто вантовым.

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27. Улица партизана Железняка в Красноярске. Личность легендарная — анархист-боевик, авторитет среди матросов. Он возглавлял отряд, который во время революции 1917 года занял Адмиралтейство и штурмовал Зимний дворец. Именно этот матрос «разогнал» Учредительное собрание легендарной фразой «Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать». Вспоминают, что Ленин, когда ему рассказали об этом, смеялся до истерики.

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28. Памятник командору Н. П. Резанову. Это ещё одна легенда — русский путешественник, дипломат и предприниматель, который стоял у истоков Российско-Американской Кампании. История жизни Резанова легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось». Резанов, как один из участников первой русской кругосветной экспедиции в 1807 году прибыл в Калифорнию, чтобы пополнить запасы продовольствия для поселения в Аляске. Там он встретился с пятнадцатилетней Кончитой, дочерью испанского коменданта в Сан-Франциско. Они обручились, но Резанов вернулся на Аляску, откуда должен был ехать в Санкт-Петербург. Но по дороге заболел и умер в Красноярске. Кончита не верила в смерть любимого, каждый день ходила на мыс, садилась на камни и смотрела на океан. Только через 35 лет смирилась, дала обет молчания и ушла в монахини. Через 15 лет она умерла. А ещё через 150 лет произошёл символический акт воссоединения влюблённых — в 2000 году шериф из городка, где похоронена Кончита, привёз в Красноярск горсть земли с её могилы и розу, чтобы развеять над могилой Резанова.

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29. Свято-Троицкий Собор. Единственный храм города, который был открыт для богослужений в советское время.

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30. Троицкое кладбище. Именно здесь похоронен командор Резанов. На одной стороне креста на могиле Резанова написано «Я тебя никогда не увижу». На другой — «Я тебя никогда не забуду».

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31. С поверхности незамерзающего Енисея зимой поднимается пар и туман окутывает мосты и прибрежные районы.

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32. Дома с башнями возле Красной площади. Изначально башня была только на одном доме, второе здание принадлежало радиозаводу и башню на нём построили только в конце XX века.

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33.

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34. Железнодорожный вокзал Красноярска. Станция появилась в городе в 1895 году. Первое здание вокзала построили в тот же год, оно прослужило более 60 лет. Новый вокзал работает с 1961 года. Станцию построили как часть Средне-Сибирской железной дороги Великого Сибирского пути. В первые же годы использования через станцию на восток за год отправлялось более 1000 тонн зерна, а на запад — более 1000 тонн кедровых орехов.

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35. Колонна с символом Красноярска — Лев с серпом и лопатой. Этот герб у города появился в 1851 году. До этого в символике использовалось изображение единорога.

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36. Предмостная площадь.

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37. Протока Абаканская.

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38. Маяк с шарфом. Этот арт-объект построили на острове Отдыха рядом с лодочной станцией в 2023 году. Маяк не только декоративный — он расположен на месте отмели. А в декабре маяк «утеплили» — надели на него синий шарф со снежинками.

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39. Лестница на Ярыгинскую набережную.

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40. Кольцевая улица в Красноярске в этом месте проходит ровно под прямым углом, но жилые пятиэтажки стоят кольцом, подтверждая название.

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41. Николаевский мост в Красноярске — один из построенных в недавнее время. Его открыли в 2018 году.

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42. Бобровый лог. Горнолыжный курорт расположен на примыкающих к Красноярску отрогах Восточного Саяна. В комплексе 14 трасс, на 5 из них установлено освещение, чтобы можно было кататься по вечерам.

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43. Лестница на Торгашинский хребет — самая длинная в России. Общая длина лестницы — 1,2 км, она состоит из 1683 ступеней. Чтобы подняться наверх понадобится примерно 40 минут, а с вершины открывается панорамный вид на город, тайгу и Красноярские столбы. Перепад высот между нижней и верхней площадкой — 240 метров. Это примерно соответствует высоте 72-этажного дома.

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44. Раньше на вершину хребта поднимались по обычной тропе — ещё до появления лестницы это было одно из самых популярных туристических мест в городе. Лестница соединила Торгашинский хребет и Красноярские столбы общей сетью пешеходных троп.

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45. На лестнице установлены таблички с указателями — сколько ступеней пройдено и сколько осталось пройти до конца подъёма. Вечером на перилах включается подсветка.

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46. Николаевская сопка со смотровой площадкой и флагштоком. Отсюда открывается вид на западную часть Красноярска, Академгородок, Академию биатлона. В 2022 году на вершине установлен стометровый флагшток с флагом России.

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47. Сибирский федеральный университет — первый в России федеральный университет, крупнейший в восточной части страны. СФУ появился в 2006 году, когда объединили 4 ВУЗа Красноярска. Позже к СФУ присоединился ещё один институт и научно-исследовательский инженерный центр.

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48. В попечительский совет СФУ входят представители бизнеса и промышленности, учёные, политические и общественные деятели. Председатель попечительского совета — Д. А. Медведев.

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49. Университет входит в топ 20 ведущих университетов России. Только 5 университетов 20-ки находятся в регионах, остальные в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно в СФУ поступает около 9000 студентов.

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50. В университете работает более 2200 педагогов и около 130 научных сотрудников.

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51. Библиотечно-издательский комплекс СФУ. Библиотека образовалась на базе пяти научных библиотек Красноярска после объединения ВУЗов. В библиотеке собрано более 3 млн печатных и электронных изданий.

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52. Общежития СФУ. Кампус университета — один из самых больших в России и по своему масштабу занимает 4 место в стране (после МГУ, СПбГУ и ДВФУ), а по объёму студенческого жилья — 1 место.

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53. Коммунальный мост по мнению специалистов соединил не только два берега, но и две эпохи в архитектуре. Мост проектировали в духе сталинского ампира, а строили позднее, на заре эпохи модернизма.

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54. Красная площадь в Красноярске раньше называлась Плац-Парадной. Здесь проходили войсковые учения расквартированных войск. Рядом с площадью были здания военного лазарета и два каменных корпуса жандармской команды, а в 1920 году на площади в братской могиле были похоронены 75 человек, погибших при столкновениях с армией Колчака в Красноярске. В 1977 году на площади установили 27-метровую стелу «Штык, вонзённый в землю», как символ окончания войн. Позже стела получила название «Памятник революционерам».

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55. Органный зал.

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56. Биг-Бен.

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57. Красноярский Биг-Бен может играть несколько мелодий. А в 2023 году губернатор разрешил провести бой курантов и во время празднования Нового Года.

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59. Виноградовский мост. В Красноярске 6 транспортных мостов через Енисей.

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60. Почти 70% Красноярского края занимает тайга, вокруг около 323 тысяч озёр. Сам город расположен в холмистой местности, есть смотровые площадки — с которых можно увидеть и тайгу, и Енисей, и большую часть районов Красноярска. Туристам Красноярск нравится, а некоторые даже считают именно его столицей Сибири.

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