«ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для АЭС «Куданкулам» (Индия)

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«ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») изготовил и отгрузил два комплекта сепараторов-пароперегревателей (СПП-1000-1) для энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам» в Индии.

Сепаратор-пароперегреватель предназначен для удаления влаги и нагрева до заданной температуры пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и поступающего в цилиндр низкого давления турбины.

Это оборудование длительного цикла изготовления: процесс производства одного комплекта длится в среднем восемь месяцев.Технический проект, а также рабочая конструкторская документация разработаны специалистами департамента оборудования атомного машиностроения «ЗиО-Подольск». Также они осуществляют сопровождение изготовления изделия.

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