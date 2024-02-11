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Фотофакты

Ход строительства новых общественных объектов

 © api.bmstu.ru

Новые общежития МГТУ им. Баумана

 © api.bmstu.ru

 © api.bmstu.ru

«Квантум парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана построен на 60%

 © api.bmstu.ru

 © api.bmstu.ru

Новый онкологический центр в Калининграде

 © bmstu.ru

Национальный космический центр в Москве

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Источник: https://bmstu.ru/news/kvantum-park-mgtu-im-n-e-baumana-postroen-na-60

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