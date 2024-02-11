Ход строительства новых общественных объектов
Новые общежития МГТУ им. Баумана
«Квантум парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана построен на 60%
Новый онкологический центр в Калининграде
Национальный космический центр в Москве
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