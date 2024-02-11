Ход строительства новых общественных объектов

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Новые общежития МГТУ им. Баумана

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«Квантум парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана построен на 60%

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Новый онкологический центр в Калининграде

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Национальный космический центр в Москве

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