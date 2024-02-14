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Судостроение и судоходство

На астраханском ССЗ им. Ленина началось строительство двух сухогрузов

 © paluba.media

В Астрахани на Судостроительно-судоремонтном заводе имени В.И. Ленина началось строительство двух универсальных сухогрузов проекта RSD81 для судоходной компании «Арк». Проект разработан специалистами конструкторского отдела СК «Арк», а всего для компании планируется построить 4 судна.

Лизингодателем сухогрузов выступает Государственная транспортная лизинговая компания, грузоотправителем — «Каспийская логистическая компания». Завершение строительства двух новых судов планируется в 2025 году.

Согласно распоряжению Правительства всего по программе льготного лизинга запланирована серия из 10 единиц проекта RSD81.

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Источник: https://paluba.media/news/69939

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RSD81, Судостроительно-судоремонтном завод имени В.И. Ленина
  • Нет аватара Kramer
    14.02.2411:07:11

    Интересно, какие двигатели обеспечивают движение и энергоснабжение данных судов? Недавно Счетная палата жаловалась, что до 90% стоимости судна, оплаченного из гос. бюджета, составляет импортная составляющая.

    #1277447
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