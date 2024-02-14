На астраханском ССЗ им. Ленина началось строительство двух сухогрузов

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В Астрахани на Судостроительно-судоремонтном заводе имени В.И. Ленина началось строительство двух универсальных сухогрузов проекта RSD81 для судоходной компании «Арк». Проект разработан специалистами конструкторского отдела СК «Арк», а всего для компании планируется построить 4 судна.

Лизингодателем сухогрузов выступает Государственная транспортная лизинговая компания, грузоотправителем — «Каспийская логистическая компания». Завершение строительства двух новых судов планируется в 2025 году.

Согласно распоряжению Правительства всего по программе льготного лизинга запланирована серия из 10 единиц проекта RSD81.

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