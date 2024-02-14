В МАИ открыли второй корпус суперкомпьютера

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13 февраля в Московском авиационном институте состоялось открытие второго корпуса суперкомпьютера. Ввод нового корпуса позволит увеличить общую производительность вычислительного кластера университета со 150 до 380 терафлопс и существенно нарастить объём работ в интересах аэрокосмической индустрии с использованием методов математического моделирования.

Суперкомпьютерный кластер МАИ развивается в рамках стратегического проекта «Будущие аэрокосмические рынки — 2050», который университет реализует как участник программы «Приоритет-2030». Стратегический проект направлен на обеспечение мирового лидерства МАИ по прорывным технологическим направлениям развития аэрокосмической индустрии, таким как математическое моделирование, полимерные композиционные материалы и другим.

На открытии выступили ректор МАИ Михаил Погосян, первый заместитель управляющего директора — директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец и генеральный директор GreenMDC Фёдор Клименко.

— Первый суперкомпьютер, входящий в состав кластера, загружен на 100%. Ежегодно в МАИ объём работ в области научных исследований, связанных с методами математического моделирования, превышает 300 миллионов рублей. Мы вышли на тот уровень, когда необходимо развитие, и такую возможность даёт программа «Приоритет-2030». С учётом введения второго суперкомпьютера общая мощность вычислительной системы достигнет около 400 терафлопс, а МАИ войдёт в десятку российских университетов с самыми мощными суперкомпьютерами, — отметил Михаил Погосян.

Модульный центр обработки данных (МЦОД) произвела, поставила и запустила в эксплуатацию компания GreenMDC. Системным интегратором на проекте выступила компания «Ниагара Компьютерс».

— Установка модульного центра обработки данных FixedSizedMDC StandardOutdoor стала продолжением проекта, начатого в 2020 году. Тогда мы совместно с нашими партнёрами запустили первый дата-центр для Московского авиационного института, обеспечивающий работу суперкомпьютера вуза. За время эксплуатации решение успешно себя зарекомендовало, поэтому для расширения вычислительных мощностей также выбрали МЦОД от GreenMDC. Надеюсь, что реализация этого проекта увеличит возможность суперкомпьютера МАИ, будет способствовать развитию отечественной науки и образования и позволит сотрудникам университета проводить самые современные исследования и решать сложные, требующие серьёзных вычислений задачи, — отметил генеральный директор GreenMDC Фёдор Клименко.

Один из флагманских проектов МАИ, реализуемых с использованием суперкомпьютерных технологий, — цифровая платформа проектирования летательных аппаратов. Целью является разработка и внедрение на предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности программно-информационной среды решения задач проектирования, анализа и контроля веса изделия для повышения качества и сокращения сроков и стоимости проектирования, производства и сертификации.

Также на базе МАИ проводятся расчётно-экспериментальные исследования в области прочности конструкций и снижения уровня шума в пассажирском салоне и кабине экипажа, тепловые расчёты, решаются связанные задачи (увязка аэродинамики и прочности конструкции и других параметров).

Среди перспективных задач обновлённого суперкомпьютера — работы в части обеспечения ресурса, технологий ремонта, системы мониторинга состояния конструкции агрегатов авиационной техники, расчётно-экспериментальные исследования в области виброакустики, прочностные расчёты в интересах сертификации перспективных самолётов, создание стендов для бортовых систем самолёта SJ-100 и многое другое.

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