СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал наплавной мост для Республики Коми

Судостроительный завод «Р-Флот. Судостроение» (Нижегородская область) завершил строительство наплавного моста в Республике Коми на реке Нившера.

© r-flot.com

Наплавной мост стал частью автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального района «Корткеросский» «Богородск — Троицк» на участке с 9,73 км — 13,93 км в д. Пасвомын Корткеросского района Республики Коми.

© r-flot.com

Технические характеристики:

Длина габаритная, м: 88,30;

Ширина габаритная, м: 10,02;

Высота борта, м: 1,40;

Надводный борт, м: 0,990.

© r-flot.com

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