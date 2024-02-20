СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал наплавной мост для Республики Коми
Судостроительный завод «Р-Флот. Судостроение» (Нижегородская область) завершил строительство наплавного моста в Республике Коми на реке Нившера.
Наплавной мост стал частью автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального района «Корткеросский» «Богородск — Троицк» на участке с 9,73 км — 13,93 км в д. Пасвомын Корткеросского района Республики Коми.
Технические характеристики:
Длина габаритная, м: 88,30;
Ширина габаритная, м: 10,02;
Высота борта, м: 1,40;
Надводный борт, м: 0,990.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.