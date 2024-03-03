Завершена надвижка пролётного строения моста через Волгу на обходе Тольятти

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В Самарской области завершена надвижка пролётов моста через Волгу с двух берегов. Стыковка произошла на тринадцатой опоре.

Теперь строители смогут выполнить работы по дальнейшему сооружению железобетонного ригеля опоры и устройству деформационных швов. Это обеспечит сквозное движение техники, материалов и специалистов с одного берега Волги на другой.

Далее предстоит устройство дороги, монтаж перил, барьерных ограждений, фонарей и прокладка коммуникаций. Техническая готовность моста превышает 93%. Все работы должны завершить в 2024 году.

Общая длина моста над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор и 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 километров.

Новая трасса сократит время на поездку из Самары в Москву, снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, в разы увеличит инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», АвтоВАЗа, позволит открыть новые производства, создать новые рабочие места и даст дополнительный импульс развитию всего региона. Строительство моста через Волгу и магистрали имеет большое значение для расширения международного сотрудничества и роста товарооборота с Китаем и странами Азии.

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