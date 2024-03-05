Итоги транспортного развития Москвы в 2023 году

В 2023 году в столице завершили сразу несколько крупных проектов:

Запуск движения по всем участкам Большой кольцевой линии метро (БКЛ) — крупнейшего в мире метрокольца. На нем расположена 31 станция, а общая протяженность линии составляет 70 км. Сегодня по БКЛ ежедневно совершается 1,3 млн поездок. В 2025 году их число вырастет до 2,3 млн.

Открытие МЦД-3 (Ленинградско-Казанского) и МЦД-4 (Калужско-Нижегородского). С их запуском пассажиропоток электропоездов, курсирующих на участках железной дороги, вошедших в состав МЦД, увеличился на рекордные 33% и 21% соответственно.

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Крупнейшим дорожным проектом стал Московский скоростной диаметр (МСД). В сентябре 2023 года открыли его южное направление. Трасса вошла в тройку самых востребованных автодорог столицы. Ежедневно по магистрали, которая соединяет север с юго-востоком и востоком города, проезжает 400 тысяч автомобилей.

Открытие движения по проспекту Багратиона. Благодаря новой вылетной магистрали время в пути от МКАД до Москва-Сити сократилось в 3 раза.

Реализуемые проекты не только улучшают транспортное обслуживание, но и дают большой экономический эффект, стиму­лируя развитие прилегающих территорий и бизнеса, рост темпов и объемов строи­тельства недвижимости. Суммарная экономическая отдача с момента строительства БКЛ до 2023 года включительно составила 2,1 трлн рублей — именно столько дополнительных налогов поступило в бюджет Москвы (0,83 триллиона рублей), в федеральный бюджет и внебюджетные фонды (1,23 триллиона рублей).

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