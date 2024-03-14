Дан старт возведению седьмого блока Ленинградской АЭС

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14 марта официально дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Первый кубометр бетона был залит в каркас площадки.

Теперь бетонирование фундамента будут вести в режиме 24/7. Чтобы забетонировать плиту площадью более двух тысяч квадратных метров, потребуется пять с половиной тысяч кубометров бетонной смеси.

В новом энергоблоке будет работать реактор ВВЭР-1200, такой же, как и на остальных новых блоках ЛАЭС-2. Блоки с новыми установками постепенно замещают энергоблоки первой очереди ЛАЭС с реакторами РБМК-1000, которые с 2018 года выводят из эксплуатации.

https://tvspb.r...nergobloka-laes

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