Завод по производству алюминиевой тары для напитков открыт в Ульяновске

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Компания «Арнест Упаковочные Решения» открыла на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске новый завод по производству алюминиевых банок для напитков. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать более 1,6 млрд банок в год.

Общие инвестиции в проект превысили 13,5 млрд рублей.

Реализацию проекта по строительству завода в Ульяновске начал предыдущий владелец активов — американская компания Ball Corporation. 15 октября 2021 года в Ульяновске состоялась официальная церемония закладки первого камня. Впоследствии проект был заморожен в связи с уходом компании с российского рынка. Новый собственник — группа компаний «Арнест» — объявила о возобновлении строительства в декабре 2022 года.

«В ноябре 2022 года мы столкнулись с задачей — удовлетворить спрос российского рынка на алюминиевую банку для напитков. Как лидер рынка, мы взяли на себя ответственность максимально быстро решить этот вопрос. Строительство здания завода и монтаж оборудования для первой линии нам удалось завершить в течение года. Ввод в эксплуатацию второй линии запланирован на лето 2024 г. Важно, что завод построен на перспективу и обладает потенциалом для дальнейшего наращивания производства», — отметил президент Группы «Арнест» Алексей Сагал.

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Алюминиевая банка — одна из самых экологичных и перерабатываемых упаковок, она может быть переработана без снижения качества вновь произведенных банок неограниченное количество раз. Основное сырье для производства готовой продукции — алюминиевая лента, которую производят из российского алюминия.

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