ЧЗСА запустил производство ведущих мостов для погрузчиков СИЛАНТ

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Чебоксарский завод силовых агрегатов сообщает об успешном запуске производства ведущих мостов для дизельных вилочных погрузчиков СИЛАНТ, грузоподъемностью от 3,5 до 5,0 тонн, которые не имеют аналогов на российском рынке. Реализация проекта стала возможной благодаря совместной деятельности участников Машиностроительного кластера Чувашской Республики — компаниями «Априорные решения машин» и «Липецкий Кузнечный Завод».

Стоит отметить, что ранее отечественные производители категории техники с допустимой нагрузкой на мост до 20 тонн использовали импортные аналоги. Однако в свете последних событий поставки со стороны западных стран полностью прекращены.

Ведущие мосты ЧЗСА по своей сути являются прорывом в отечественном машиностроении. Их можно успешно использовать на любой малогабаритной технике: фронтальных погрузчиках, грейдерах, дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике с допустимой нагрузкой на мост до 20 тонн. Таким образом, разработка этого компонента открывает нишу для производства различной малогабаритной техники другими участниками российского рынка.

Чебоксарский завод стал первым российским производителем, который применил в производстве ведущего моста многодисковые рабочие и стояночные тормозы в масляной ванне. Благодаря этому, последние не нуждаются в постоянном обслуживании, обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий и обеспечивают долгий срок службы.

К 2027 году завод планирует выйти на объем производства порядка 2 тыс. ед. в год, из них 50% мостов будет предназначено для внутреннего использования, а остальные для внешних потребителей.

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