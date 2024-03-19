Красноярский завод металлических сеток нарастил производство строительной арматуры

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С начала года Красноярский завод металлических сеток увеличил станочный парк и расширил производство арматурных изделий для строительства. Предприятие является резидентом индустриального парка «Красный Яр». Благодаря возможностям промпарка завод почти втрое увеличил производственные площади — с 1,7 тыс. до 5 тыс. кв. метров.

Объём собственных инвестиций в новое оборудование составил 200 млн рублей. На эти деньги закуплены два гибочных центра, на которых можно изготавливать высокоточные элементы для армирования бетонных конструкций.Кроме того, закуплено оборудование для производства непрерывного прутка арматуры. Это безотходная технология, которая позволяет не только рубить арматуру необходимого размера, но и совершать ее стыковую сварку."Значение этой технологии трудно переоценить.

Арматура поставляется хлыстами по 12 метров, обычно от нее отрезают необходимое количество, оставляя неиспользуемые остатки. Это приводит к существенным потерям, учитывая высокую стоимость арматуры. Наша технология позволяет заказчикам получать стержни нужной длины, устраняя отходы и обеспечивая значительную экономию", — рассказал генеральный директор завода Павел Пенчугов.

Также на заводе внедрена установка для выпуска каркасов буронабивных свай диаметром до 1,5 метра. Такие сваи широко применяются в строительстве фундаментов различных сооружений. Высокая производительность новой установки значительно ускоряет процесс их изготовления.

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