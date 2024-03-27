На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Пума» проекта 03141

На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) спущено на воду пятое судно-краболов «Пума» проекта 03141 .

© korabel.ru

Судно предназначено для лова краба и креветки. Транспортировка улова в порт осуществляется в охлажденной морской воде в живом виде.

Длина краболова составляет 63, 27 м, ширина — 10,6 м, высота борта — 4,6 м, вместимость грузового трюма — 257 куб. м, валовая вместимость — 1048 единиц, скорость — 12 узлов. Проектный символ класса: KM(*) Ice2 (hull, machinery) (REF) fishing vessel.

© paluba.media

По корабельной традиции бутылку о борт краболова разбила «крестная мать» судна Екатерина Кожемяко.

© paluba.media

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