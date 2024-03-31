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Фотофакты

Ход строительства новых объектов культуры

 © www.youtube.com

Музейно-театральный комплекс в Владивосток

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

Сибирский культурно-образовательный комплекс в Кемерово

Проект

 © gk-gorka.ru

Реализация:

Ход строительства культурно-образовательного комплекса в Калининграде (февраль, 2024)

Проект:

 © www.youtube.com

Реализация:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zd9...D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%C2%BB

строительство
  • Нет аватара Serguei
    31.03.2421:17:01

    Впечатляет! В стране есть деньги, и они идут куда надо.

    #1280385
  • Нет аватара siberia2012
    01.04.2407:59:17

    Музейно-театральный комплекс в Владивосток

    «во Владивостоке», исправьте пожалуйста

    Отредактировано: siberia2012~07:59 01.04.24
    #1280397
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