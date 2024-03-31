Ход строительства новых объектов культуры

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Музейно-театральный комплекс в Владивосток

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Сибирский культурно-образовательный комплекс в Кемерово

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Ход строительства культурно-образовательного комплекса в Калининграде (февраль, 2024)

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