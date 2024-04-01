Микросхемы АО «НИИЭТ» применили в отечественных устройствах для электротранспорта

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Микроконтроллеры разработки воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ», входит в Группу компаний «Элемент») применяются в устройствах для управления питанием электрического транспорта, производимых российской компанией «Рубрукс». Первым таким устройством стал тяговый инвертор, построенный на ИМС 1921ВК035.

Его разработка началась около трех лет назад, когда было принято решение о разработке тягового инвертора на отечественном контроллере. Ранее в изделиях «Рубрукс» применялись микроконтроллеры западного, а также китайского производства.

«Тяговый инвертор стал первым проектом, реализованном на российском контроллере. В настоящее время компанией разрабатывается DC/DC-преобразователь так же на основе ИМС 1921ВК035, ведется диалог с АО „НИИЭТ“ по вопросам применения компонентной базы института в других решениях. В частности, речь идет об использовании ИМС ШИМ-контроллеров, а также силовых транзисторов на основе нитрида галлия», — рассказали в компании.

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