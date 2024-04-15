«НПФ Маринэк» запустила производство SMD-плат в Муроме Владимирской области

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Петербургский производитель судового оборудования «НПФ Маринэк» запустил производство SMD-плат в Муроме.

Первую продукцию новая площадка «Маринэка» выпустила в конце февраля. Это оборудование связи, навигации и электроснабжения для речных и морских судов. Запущенная в Муроме автоматическая линия позволяет производить до 300-400 SMD-плат в день.

Инвестиции в проект составили, по словам представителей компании, более 40 млн рублей, не считая схемотехники, программирования и компетенций.

Как рассказали в компании, для создания нового производства петербургское ООО «НПФ Маринэк» в прошлом году приобрело в Муроме Владимирской области земельный участок с двухэтажным зданием площадью 670 м2.

На первом этаже располагается новая автоматическая линия по производству SMD-плат (печатных плат с припаянными к ним микроэлектронными компонентами — Surface Mount Device), микроэлектронные компоненты для которой приобретаются в основном в Китае

Работники «Маринэка» разрабатывают архитектуру конечного продукта (схемотехника) и создают программное обеспечение, а новая автоматическая линия на основании этих данных формирует SMD-платы и осуществляет их выходной контроль.

По словам генерального директора «НПФ Маринэк» Сергея Милешина, линия способна выдавать до 300-400 готовых плат в день, тогда как ранее эту работу производили вручную электромонтажники. Они выпускали пять SMD-плат в день, остальные компании группы «Маринэк» закупали для своих заказчиков на стороне.

Также в приобретённом в Муроме здании располагается монтажный цех для объёмной сборки (установка на платы больших навесных элементов), конструкторское бюро, склад и упаковочный участок.

Основная конечная продукция, куда устанавливаются платы, — судовые сигнальные системы, системы громкоговорящей связи и трансляции, преобразователи напряжения.

Компании группы «Маринэк» выпускают продукцию под брендом «Миран»."Мы нацелены на импортозамещение судового оборудования, которое до введения международных санкций приобреталось за границей. Понятно, что пока не в наших силах производить микроэлектронику, но локализовать производство конечных продуктов с импортными микроэлектронными компонентами точно можем. Это тем более реально сейчас, когда после ухода иностранных производителей конкуренция на рынке снизилась.

В прошлом году, например, мы полностью заместили производство сигнально-звуковых устройств немецкой компании ZÖLLNER, которая раньше занимала около 80% российского рынка судового оборудования такого профиля", — говорит Сергей Милешин.

По его словам стоимостные инвестиции в проект составили примерно 40 млн, а к концу 2024 года «НПФ Маринэк» должен выйти на оборот 300-350 млн рублей.

Текущий портфель заказов составляет около 1500 преобразователей напряжения, около 20 систем громкоговорящей связи и полтора десятка сигнальных систем общей стоимостью примерно 25 млн рублей на ближайшие 2 месяца.

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