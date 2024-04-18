Выполнен контракт на поставку трамваев в Саратов
Выполнили контракт на поставку трамваев в Саратов с двухнедельным опережением графика!
Сегодня в город приехал пятый двухсекционный трамвай 71-923М «Богатырь-М».
Всего нашими специалистами было изготовлено шесть вагонов: пять двухсекционных «Богатырей» и односекционный трамвай 71-911ЕМ «Львенок».
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Источник: https://t.me/pc_transportsystems/794
18.04.2414:43:05