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Транспорт, спецтехника и логистика

Выполнен контракт на поставку трамваев в Саратов

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Выполнили контракт на поставку трамваев в Саратов с двухнедельным опережением графика!

Сегодня в город приехал пятый двухсекционный трамвай 71-923М «Богатырь-М».

Всего нашими специалистами было изготовлено шесть вагонов: пять двухсекционных «Богатырей» и односекционный трамвай 71-911ЕМ «Львенок».

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Источник: https://t.me/pc_transportsystems/794

трамвай 71-923М «Богатырь-М», Саратов
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.04.2414:43:05

    Отлично! Теперь осталось реконструкцию путей завершить и можно будет запускать.

    #1281472
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