Выполнен контракт на поставку трамваев в Саратов

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Выполнили контракт на поставку трамваев в Саратов с двухнедельным опережением графика!

Сегодня в город приехал пятый двухсекционный трамвай 71-923М «Богатырь-М».

Всего нашими специалистами было изготовлено шесть вагонов: пять двухсекционных «Богатырей» и односекционный трамвай 71-911ЕМ «Львенок».

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