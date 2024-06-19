Экспонента представила IP-ядра для систем радиосвязи

Функциональные IP-ядра для ПЛИС и СнК — результат собственной разработки Экспоненты. Это на 100% российские продукты, не уступающие по производительности аналогам известных мировых производителей и не зависящие от импортных лицензий.

IP-ядро DPDex-IP (Digital PreDistortion Exponenta-IP) предназначено для линеаризации радиопередающего тракта современных систем радиосвязи, для непосредственного ввода цифровых предыскажений в формируемый сигнал. Его архитектура не привязана к конкретному производителю ПЛИС/СБИС, что повышает гибкость и независимость разрабатываемых систем радиосвязи.

IP-ядро FFTex-IP (Fast Fourier Transform Exponenta-IP) предназначено для выполнения операций операций быстрого прямого и обратного преобразования Фурье (БПФ/ОБПФ) различной длины над входными данными, представленными в виде квадратурных отсчётов комплексного сигнала и будет широко востребовано в существующих и проектируемых системах радиосвязи, в том числе для базовых станций 3G/4G/LTE/5G NR, систем связи с OFDM-модуляцией, радиолокационных систем, спутниковой связи и навигации.

IP-ядра от ЦИТМ Экспонента найдут широкое применение в различных областях в проектах, где требуется высокая производительность, гибкость и независимость от иностранных компонентов, а также совместимость как с импортной, так и с российской электронной компонентной базой.

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