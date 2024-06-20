Новую молочную ферму на 1040 голов открыли в Бутурлинском районе Нижегородской области

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19 июня в Бутурлинском районе Нижегородской области открыт животноводческий комплекс товарищества «Михеев и Компания».

Новая молочная ферма состоит из нескольких корпусов, на производстве есть отдельные доильно-молочный блок и родильное отделение. В год комплекс сможет поставлять до 10 тысяч тонн молока — выход на проектную мощность планируется к 2025 году.

Инвестиции в строительство комплекса составили 320 млн рублей, покупка животных обошлась ещё в 280 млн рублей.

Для выхода на полное самообеспечение по производству молока в Нижегородской области в регионе нужно построить ещё четыре подобных комплекса. Их хотят запустить в ближайшие три года.

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