В Чувашии открылась вторая роботизированная ферма

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19 июня в СХПК «Новый путь» в Аликовском округе в д. Большие Шиуши открылась вторая роботизированная ферма.

Новая система рассчитана на 140 голов. Главное её отличие от предыдущей робофермы — она отечественного производства. Как отмечают в кооперативе, во время тестового использования российская техника работала исправно, без сбоев.

Провожать коров до робота не надо — они ходят доиться сами, в качестве бонуса во время процесса — вкусный комбикорм. Также робот сразу загружает в систему информацию о том, сколько бурёнка дала молока и какое оно по показателям качества. При наличии отклонений автоматика остановит дойку и сообщит об этом оператору.

Помимо этого, на новой ферме полностью автоматизированы производственные процессы: установлены новое стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер.

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