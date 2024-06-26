Автобусы НЕФАЗ для Лебединского ГОКа

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«КАМАЗ» поставил в адрес Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в состав компании «Металлоинвест», партию пригородных автобусов НЕФАЗ.

Новая техника приобретена в рамках программы обновления автобусного парка Лебединского ГОКа, запущенной компанией «Металлоинвест». На комбинат поступили восемь пригородных автобусов НЕФАЗ-5299-31-52. Всего доставку работников на Лебединский ГОК осуществляют 70 пассажирских автобусов.

«Металлоинвест проводит комплексную работу по улучшению условий труда и повышению качества жизни сотрудников, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Каждый день более 3 тыс. человек пользуются корпоративным транспортом Лебединского ГОКа. Автобусные перевозки должны быть максимально комфортными и безопасными. Позитивный настрой создаётся уже по пути следования на работу и влияет на эффективность сотрудников в течение всего дня». В свою очередь управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков рассказал, что программа обновления автобусного парка продолжится. В планах — приобретение не менее 8 новых машин уже в следующем году.

НЕФАЗ-5299-31-52 — пригородный рестайлинговый низкопольный автобус. Общая пассажировместимость — 83 человека, мест для сидения — 40. Автобус оснащён дизельным двигателем КАМАЗ 667.510-310 (Евро-5), автоматической 6-ступенчатой коробкой переключения передач. В комплектации предусмотрены мягкие комфортные сиденья для пассажиров с ремнями безопасности, сиденье водителя с трёхточечным ремнём безопасности, передний электронный маршрутоуказатель, зеркала заднего вида с электроприводом. Данная модель является прекрасным вариантом для организации корпоративных перевозок персонала.

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