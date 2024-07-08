НПО Энергомаш успешно завершил испытания доводочных двигателей РД-191М.

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В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш успешно завершились испытания доводочных двигателей РД-191М. Однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур». РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. При создании РД-191М максимально использовалась конструкторская и технологическая база двигателей РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181. Это существенно сократило затраты на разработку и позволило в более сжатые сроки создать и провести полный цикл автономных испытаний его агрегатов. Первый доводочный двигатель РД-191М изготовили в НПО Энергомаш в конце 2023 года.

РД-191М от «базового» двигателя РД-191 отличается прежде всего по уровню тяги — он форсируется на 10%. В дальнейшем это расширит возможности отправки грузов для проектируемой новой Российской орбитальной станции.

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